Addio a Davide Ceccaroni. Stroncato dalla malattia a 62 anni: "Un faro di passione e generosità"

Nella notte tra sabato e domenica Cesena ha perso un punto di riferimento della vita sportiva e politica del territorio. A 62 anni è deceduto Davide Ceccaroni, presidente della Uisp provinciale e noto esponente del Partito Democratico, arresosi a una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi, ma che non è mai riuscita a scalfire il suo entusiasmo, la sua passione e la sua voglia di mettersi a disposizione della comunità.

"Davide Ceccaroni era un leader, un amico e un faro di passione per lo sport e per la vita – così lo ricorda la Uisp in una nota di cordoglio – La sua capacità di connettere le persone, di ispirare e di creare opportunità di crescita ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Ha lavorato instancabilmente per rendere lo sport accessibile a tutti, abbracciando la bellezza dell’inclusione. Sarà sempre il nostro esempio, il nostro motivo per continuare a credere nel potere dello sport e nei valori che rappresenta".

Riguardo alla vita politica, Ceccaroni è stato in consiglio comunale tra il 2009 e il 2019 (dove ha ricoperto anche il ruolo di capogruppo del Pd) e in consiglio provinciale dal 2017. E allora ecco le immagini che lo vedono nel luogo più alto della rappresentanza pubblica cesenate, ma anche i sorrisi dietro in cucina alla Festa dell’Unità, a scherzare e a far sentire a casa ogni esponente del partito, dai ragazzi del quartiere, ai leader nazionali. "Davide era una brava persona – lo ha ricordato l’ex sindaco e ora presidente di Legacoop Paolo Lucchi - con la quale veniva naturale di dire una battuta alla romagnola o di parlare di cose importanti, perché con lui si poteva. Avevamo iniziato presto a farlo, lui ed io, perché ad accomunarci era il primo giorno di lavoro. Nell’estate del 1979, infatti, entrambi iniziammo la nostra attività di braccianti agricoli presso l’Alac. Sapeva passare da ‘zero a cento’ in un attimo nell’impegno. E negli anni ha dimostrato, con i fatti, come gli accadesse soprattutto quando l’impegno era per gli altri".

Lo ha ricordato con affetto anche il sindaco Enzo Lattuca: "Era un uomo generoso e appassionato in tutto quello che faceva. Davide, ‘Cecca’, era fatto così: c’era sempre, per tutti, e nel suo impegno si è sempre messo al servizio di una collettività. Ci mancherà". Al primo cittadino si è aggiunto il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini: "Era un amico leale e sincero, un politico appassionato. La sua vita è stata dedicata al servizio della comunità. Davide ha affrontato sfide innumerevoli, sempre con il sorriso e la ferma convinzione che il cambiamento fosse possibile. La sua capacità di ascoltare le persone e di mettersi in gioco per loro ha rappresentato un esempio per me e per molti della mia generazione". Altri messaggi di vicinanza sono arrivati da Legacoop ("Sin dalla più giovane età, Davide è stato un vero e grande cooperatore, la cui vita è stata testimonianza di impegno, passione e dedizione ai valori della mutualità e della solidarietà") e dal Pd ("Ciao Davide, la tua scomparsa ci lascia un grande vuoto. Sei stato un esempio di impegno, passione e umanità. Hai saputo unire competenza e cuore, sempre con quella tua disponibilità sincera e il tuo spirito gentile. Ci mancherai, ma il tuo esempio resterà vivo in tutti noi").

Il funerale si terrà giovedì 17 aprile alle 10.30 al parco di Martorano.