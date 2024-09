"Adesso i ragazzi non si contengono"

Joseph Fresegna, pizzaiolo da Lucullo, dice che c’è allarme per la situazione giovanile. "I ragazzi di oggi, e in particolare gli adolescenti, non hanno più rispetto per nessuno. Ci sono tanti ragazzi che oltre a divertirsi, come è giusto che sia, fanno troppi schiamazzi nelle vie e nelle piazze, di giorno e di sera. Talvolta abusando di sostanze alcoliche o stupefacenti. Fanno confusione fino a mezzanotte o all’una e chi abita in centro, come me, si sta lamentando. In piazza della Libertà si era iniziato molto molto bene, ma adesso la situazione sta degenerando: ci sono i ragazzi che non si contengono più".