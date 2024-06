"Apprezzato l’impegno nei quartieri"

"I risultati hanno premiato un impegno costante, sul territorio e per il territorio, a contatto con le persone e le loro necessità". Si gode l’onda Christian Castorri, vicesindaco e punto di riferimento di ‘Cesena 2024’, che ha chiuso la tornata elettorale con oltre il 9% dei consensi, tradotti in più di 4.200 voti. "Siamo nati nel 2014 - analizza Castorri - e in ogni appuntamento elettorale siamo stati capaci di raddoppiare il consenso ottenuto: un dato straordinario. Tanto più che per una lista civica è ben più semplice ottenere visibilità e apprezzamenti stando all’opposizione e cavalcando le proteste di chi segnala criticità. Siamo riusciti a creare un solido rapporto di fiducia con la città mettendo sul tavolo il fortissimo impegno e i fatti che abbiamo garantito". I nomi in lista raccontano uno spaccato di comunità fortemente legato all’ambito sportivo, il settore nel quale Castorri è da sempre estremamente attivo. "E’ vero, c’è tanto sport, ma c’è anche tanto ‘territorio’. Possiamo contare sull’apporto e sulla passione di cesenati che vivono in tutte le zone della città, che conoscono i quartieri, le loro prerogative, i loro punti di forza e gli aspetti sui quali serve intervenire. Gli elettori ce lo hanno riconosciuto". Ora servirà portare in dote nella nuova giunta i risultati ottenuti, anche se Castorri sull’argomento resta di piombo: "Non abbiamo mai chiesto niente a Paolo Lucchi prima e a Enzo Lattuca dopo. Non vogliamo ‘ricompense’, quello che intendiamo fare è continuare a fornire il nostro contributo per il bene di tutti. Certo, ci confronteremo col sindaco, ma lo faremo all’insegna della massima serenità".

Luca Ravaglia