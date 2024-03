Assist bianconeri: Adamo e Kargbo in testa

Settanta reti realizzate, nessuno in tutta la C ha fatto meglio, irraggiungibile invece il primato assoluto del Catanzaro dei record, che lo scorso anno vinse il girone C segnandone 102. Ma se qualcuno questi gol li ha insaccati, ovviamente, c’è chi li ha preparati nel nome del più assoluto e redditizio gioco di squadra.

Al primo posto resta lo scattante e fantasioso Adamo, fino a ora 4 reti e ben 11 assist ma dopo il ‘cioccolatino’ servito a Pesaro a Berti adesso è tallonato da Kargbo (9 reti e 10 assist), in terza posizione dei creativi un altro che vola sulla fascia come Adamo, il suo gemello a sinistra ossia Donnarumma (4 reti e 7 assist). A pari merito anche chi ha creatività e qualità tra le proprie caratteristiche tecniche più sviluppate, ossia Berti (3 gol e 7 assist).

Cristian Shpendi se è il capocannoniere del girone B con 20 reti senza calciare rigori (precede Morra del Rimini a 18 compresi tre tiri dagli undici metri), sa anche giocare con la sua forza prorompente nell’affondo, per i compagni così sono stai cinque i rifornimenti. Nel settore attaccanti rispondono presente come altruismo pure Corazza (8 reti e 2 assist) e Ogunseye (4 reti e un assist).

A centrocampo chi distribuisce più passaggi vincenti è capitan De Rose che, in una stagione da protagonista assoluto anche se è uno dei pochissimi a non avere ancora segnato (come Prestia, David e Piacentini tra coloro che hanno giocato spesso), ha preparato tre assist.

Pure Francesconi ormai pedina fondamentale per forza e corsa si è fatto sentire (1 gol e 2 assist), e nel gruppo rientra anzhe Varone che ha appena colpito un palo a Pesaro (1 gol e 1 assist). Chiarello invece, esempio di professionalità avendo scarso minutaggio, ha segnato una volta ma niente assist.

Se dalle fasce, ossia dai titolarissimi Adamo e Donnarumma, arrivano inviti al gol numerosi e di spessore, pure i loro giovanissimi rincalzi si fanno valere: Pierozzi ha segnato una rete e organizzato due assist, tre invece per David gli inviti sfruttati poi al massimo dai compagni compreso l’ultimo a Pesaro nel recupero per Ogunseye.

Il Cesena è una vera squadra, compatta, dove il collettivo esalta le individualità, così anche tra i difensori non mancano aiuti pesanti alla causa comune: Pieraccini (2 gol e un assist), Prestia ancora a secco come realizzatore ma un assist, stesso copione per Piacentini, Ciofi tre gol e due assist.

Silvestri invece a differenza del cugino Prestia ha trovato più volte la rete (3) ma non il passaggio illuminante, ha ancora sei gare per riuscirci e tutte le carte in regola.

Per quanto riguarda proprio gli assist, impressionante un altro primato firmato la stagione scorsa nel Catanzaro dei record; il centrocampista belga Jari Vandeputte ne ha collezionati ben 20, tredici nel girone di andata dove già i calabresi avevano fatto il vuoto.

re.ce.