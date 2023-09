Auser, 10mila per gli alluvionati L'associazione Auser Volontariato Cesena ha donato al Comune 10mila euro per sostenere famiglie colpite dall'alluvione. Fondi provenienti da diverse fonti, da Auser nazionale a quelli propri di Cesena. Comune impegnato ad usarli per interventi a chi non può accedere a finanziamenti statali o regionali.