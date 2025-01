"Bici e monopattini, quante multe negli ultimi tre anni?"

Biciclette e monopattini devono osservare al pari degli altri veicoli le regole del Codice della Strada – attacca il capogruppo della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi – Arrivano continue segnalazioni di inosservanze e utilizzo di questi mezzi contrario alle norme con il concreto rischio di mettere in grave pericolo non solo chi li utilizza ma anche gli altri utenti della strada. Chi gira in bicicletta dovrebbe indossare fuori dai centri abitati, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità come previsto dall’art. 182 del Codice. Tutte le biciclette, inoltre, dovrebbero essere dotate di segnalazioni visive (luci bianche o gialle anteriori, luci e catadiottri rossi posteriori, ecc.…), ma come chiunque può constatare la stragrande maggioranza ne è priva. E che dire delle biciclette che imboccano le strade contromano o procedono sui marciapiedi mettendo a rischio i pedoni? Parliamo poi di monopattini. Continuiamo a vederli sfrecciare per le strade urbane con i conducenti senza casco, nonostante la recente riforma del Codice lo preveda, e senza il rispetto di alcuna regola. Impossibile che le stesse segnalazioni non siano arrivate anche alla Giunta comunale che tuttavia sembra lasciar correre rispetto a comportamenti che possono essere all’origine di molti sinistri. Per questi motivi ho presentato un’interrogazione per sapere se la Polizia municipale sia stata allertata a mettere in atto più azioni di prevenzione e sanzionatorie nei confronti dei conducenti di biciclette e monopattini nel caso contravvengano alle norme vigenti, a tutela soprattutto della loro incolumità ma anche degli altri utenti della strada. Voglio inoltre conoscere il numero delle sanzioni elevate negli ultimi tre anni a ciclisti e monopattinisti, visto che questi ultimi dovrebbero già osservare alcune prescrizioni già previste dal regolamento del 2023, e quanti incidenti siano stati provocati nel medesimo lasso di tempo dall’uso scorretto di questi veicoli.