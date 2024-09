‘Bollino giallo’ a Bagno per i rifiuti sbagliati

A partire dal 5 settembre, giovedì, giorno destinato al ritiro del rifiuto indifferenziato, è stato introdotto l’uso del ‘Bollino Giallo’ anche nel territorio di Bagno di Romagna. Lo comunicano il sindaco Enrico Spighi e l’assessora all’Innovazione urbana Silvia Alessandrini, che poi proseguono: "Questo bollino verrà utilizzato dagli addetti ai lavori per segnalare un conferimento errato dei rifiuti. E’ consentito esporre il bidone grigio come di consueto Tuttavia lasciare sacchi aggiuntivi fuori dal contenitore sarà considerato un ‘abbandono di rifiuti’ e pertanto sanzionabile. Ci troviamo davanti a una svolta importante nella gestione dei nostri rifiuti, un momento che richiederà l’impegno di ognuno di noi. Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore la ‘tariffa corrispettiva puntuale’. Seguiremo quindi l’esempio di altri Comuni, per avvicinarci a un modello di raccolta ancor più sostenibile".

"Questa non è solo una questione di obblighi – sottolineano poi Spighi e Alessandrini – ma un’opportunità per dimostrare il nostro amore e rispetto per l’ambiente. Ogni piccolo gesto, ogni decisione consapevole ci aiuta a costruire un futuro migliore per noi stessi e per le generazioni che verranno. E’ in gioco il decoro del nostro territorio e la qualità della nostra vita quotidiana. Prendiamo questa iniziativa come una sfida. Non si tratta solo di evitare multe o sanzioni, ma di partecipare attivamente alla creazione di una comunità più pulita, virtuosa e orgogliosa del proprio impegno civico", I ritiri restano invariati. Lunedì ritiro extra per pannolini (da 0 a 3 anni) e pannoloni. Giovedì ritiro dell’indifferenziata generica.

gi. mo.