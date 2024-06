Campagna abbonamenti, raggiunta quota 2.150 in meno di una settimana

Senza fiducia, non c’è amore. Magari è scritto anche in uno di quei biglietti immersi tra cioccolatini e biscotti della fortuna, ma resta il fatto che il popolo bianconero a riguardo non teme nemmeno la concorrenza di Romeo e Giulietta. A ieri sera, gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Cesena erano 2.150 (363 i tagliandi aggiunti nelle ultime ore, di cui 16 online) in costante crescita e in proporzioni decisamente più significative rispetto a quelle dell’anno scorso, quando pure la campagna era stata avviata circa un mese dopo. Certo, la serie B è un volano importantissimo, ma resta il fatto che chi in queste ore sta facendo la fila davanti all’ingresso del Centro Coordinamento oppure sta effettuando l’acquisto online sul portale di Vivaticket, lo sta facendo a scatola chiusa. Perché ancora nessuna pedina relativa alla nuova stagione è stata ufficializzata al suo posto. A partire dall’allenatore, tanto per restare sul piano dell’attualità. Evidentemente però non importa. Non importa perché dopo anni di inferno e ( a essere ottimisti) purgatorio, passati a mettersi alle spalle la serie D prima e la C dopo, finalmente si ritorna dove si era prima del fallimento del 2018, chiudendo così di fatto uno dei capitoli più ‘dolorosi’ della storia bianconera. Quando si riparte c’è entusiasmo. Vale ovunque, ma qui di più. Vale a Cesena, ma non solo, perché il richiamo del Cavalluccio va ben oltre i confini cittadini. Vale per il popolo della curva, ma anche per le famiglie, per i giovani e giovanissimi che stanno approfittando con convinzione delle scontistiche a loro dedicate. Il presidente John Aiello ha fissato la soglia degli abbonamenti sperati a quota ottomila. La strada è certamente quella giusta.

Luca Ravaglia