Campo rinnovato a Masrola, sarà la casa del Cesena femminile

Inaugurato a Masrola, frazione di Borghi, il campo da calcio completamente rinnovato che rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità locale e per lo sport femminile. La struttura ospita le squadre del settore giovanile del Cesena femminile, che ora ha qui la sua nuova casa. Al taglio del nastro il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni, il vicesindaco Luigi Deluca, l’assessore Jenni Bagagli, il vicepresidente del Cesena Calcio femminile Gianni Angeli, il presidente dell’associazione ’Eventi La Fenice Aps’ Nicolò Bertozzi e da Elvio Sanna, direttore sportivo del Cesena Calcio femminile.

Ha detto Silverio Zabberoni, sindaco di Borghi: "Oggi per Borghi, Masrola e per tutta la nostra comunità è una giornata importante. Coroniamo un successo di una struttura che dal 2020 non veniva utilizzata ed è stata completamente riqualificata e diventerà la casa dell’attività di base del Cesena Calcio femminile. Come amministrazione comunale ringraziamo il Cesena Calcio femminile e l’associazione ’Eventi La Fenice’ che con il loro contributo, collaborazione e lavoro hanno fatto rinascere questo campo, che esiste da decenni e che da molti anni era inutilizzato. E’ stato un bel gioco di squadra. L’obiettivo era l’inclusione e l’integrazione per dare maggior vita alla frazione e portare lo sport femminile a Masrola. Quando si mettono passione e cuore tutto riesce sempre bene".

Ha aggiunto Gianni Angeli vice presidente del Cesena Calcio femminile: "Prima di tutto il nostro grazie va alla amministrazione comunale di Borghi e alla associazione ’Eventi La Fenice’ che hanno reso possibile dare una nuova casa alle nostre ragazze che adesso hanno un punto di riferimento dove giocare le partite casalinghe del campionato nazionale Under 17. Per l’inaugurazione abbiamo organizzato un’amichevole contro la società femminile Under 17 del Sassuolo Calcio. Per questo siamo molto contenti che l’amministrazione comunale di Borghi ci abbia messo a disposizione questa struttura riqualificata che siamo certi aiuterà non solo la crescita delle nostre ragazze ma anche la frazione di Masrola che ci ospita".

Ha concluso il presidente della associazione ’Eventi La Fenice’ Nicolò Bertozzi: "Sono felice e orgoglioso di vedere realizzato questo progetto che segna un passo fondamentale per lo sviluppo dello sport sul nostro territorio. L’inaugurazione del rinnovato centro sportivo non è solo una grande opportunità per il nostro comune, ma anche un simbolo di crescita e inclusione, in particolare per il calcio femminile. Siamo entusiasti di potere ospitare a Masrola il Cesena femminile e di contribuire alla loro crescita. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni, ai partner e a chi ha reso possibile questa realizzazione, affinchè insieme possiamo continuare a promuovere sport, aggregazione e inclusività".

