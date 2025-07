San Mauro Pascoli ospita la ’Cena dei Popoli’ in piazza Battaglini che sabato alle 19.45 si trasformerà in una grande tavolata. L’evento è organizzato dal gruppo Gas – Giovani Adulti San Mauro e dalla Caritas con il patrocinio del Comune. Per la prima volta, la cena approda nel cuore del paese, nella piazza davanti la chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo, portando all’aperto un messaggio di accoglienza, scambio e arricchimento reciproco. La serata si fonda sull’idea della condivisione del cibo come veicolo di dialogo tra culture: ogni partecipante è invitato a portare un piatto tipico del proprio Paese d’origine, contribuendo a creare una tavolata multiculturale e inclusiva. L’iniziativa coinvolgerà gruppi, comunità e associazioni del territorio, che animeranno la piazza, rendendo la serata non solo un’occasione gastronomica, ma anche un viaggio tra storie e identità diverse. Dicono gli organizzatori: "La Cena dei Popoli vuole essere un momento di incontro autentico tra persone di culture differenti. Valorizzare le differenze significa arricchire l’intera comunità, promuovendo conoscenza, rispetto e dialogo attraverso i linguaggi universali del cibo e della convivialità". La partecipazione è gratuita.

e.p.