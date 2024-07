Cesena, c’è Calò e la A vuole Berti. Ma il talento di Calisese non si tocca

Il fantasista romano Mirko Antonucci, rientrato allo Spezia dal prestito dal Cosenza, il centrocampista del Cosenza Giacomo Calò e il difensore del Bari Francesco Vicari. Dovrebbero essere loro i tre colpi in canna che il ds Fabio Artico ha pronti da qualche giorno, uno per reparto. Mentre i nomi di Antonucci - arriverebbe in prestito - e quello di Vicari non rappresentano più un segreto già da qualche giorno con l’accordo che sarebbe vicino, l’affondo su Calò è venuto fuori soltanto ieri. E potrebbe essere proprio lui il primo degli innesti per affrontare il campionato di B alle porte. Oggi, potrebbe esserci già la firma. Il Cesena cercava giocatori di categoria e Calò di sicuro la B la conosce bene considerando che ci ha giocato nelle ultime cinque stagioni, prima con la maglia della Juve Stabia, poi con quella del Pordenone, poi con il Benevento e negli ultimi due anni con quella del Cosenza. Calò è anche nella top ten degli assistmen in B ed è bravo nei tiri da calci piazzati, non per nulla è stato anche accostato ad Andrea Pirlo. Nel frattempo i fari della serie A si sono accesi sul talento di Calisese, il beneamino della piazza, Tommaso Berti, 20 anni, cresciuto nel vivaio bianconero, devastante nel girone di ritorno nella stagione che si è appena conclusa. Reduce da una stagione pazzesca (36 presenze e 6 gol), nonostante Mimmo Toscano lo abbia inserito lentamente nei meccanismo di questo Cesena dei record, è entrato nel mirino del Monza e del Venezia, ma in realtà piace a mezza serie A se annoveriamo pure Parma, Empoli e l’appena retrocesso Sassuolo. Un affondo concreto, però, potrebbe arrivare più dal Monza e dal neopromosso Venezia che si sono già fatte avanti contattando l’entourage del giocatore. Fin qui un sondaggio, ma non è da escludere che possa presto arrivare un’offerta concreta, che, però, dovrà essere molto sostanziosa, perchè il Cesena non rinuncerà a Berti, a meno che non arrivi qualcosa di davvero irrinunciabile. Per intenderci, al di sotto dei 2 milioni e 800mila euro non si prenderà in considerazione alcuna offerta. Il Cesena ha già blindato Berti che ha un contratto fino al 2027 e non ha alcuna intenzione di privarsene. Il calciatore stesso, poi, non vede l’ora di giocarsi la B con il suo Cesena. E’ un cesenate doc, primo tifoso del Cesena, oltre che appassionato di ciciclismo tanto è che era fra i tifosi sul Barbotto per la tappa del Tour de France. Con la sua semplicità e il suo talento ha conquistato tutti. Insomma, la serie A può attendere, anche perchè se continua così anche in B il suo valore sul mercato potrebbe anche raddoppiarsi.

Sabrina Vinciguerra