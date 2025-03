Cesena Siamo Noi contro il gasdotto

Cesena Siamo Noi prende una posizione netta contro la costruzione del metanodotto ‘Linea Adriatica’. Prosegue Csn in una nota: "Quest’infrastruttura, che attraversa il nostro territorio e prosegue lungo tutta la dorsale appenninica, avrà un impatto ambientale devastante, causando danni irreversibili alla natura e agli ecosistemi locali: sono già evidenti e tangibili gli scempi causati dal cantiere del metanodotto sul nostro territorio, sui campi, sul fiume, sui boschi.

Seppur Snam ha recentemente dichiarato che l’infrastruttura in futuro potrebbe veicolare molecole decarbonizzate come biometano e idrogeno, se mai saranno utilizzate, è importante ribadire che il metanodotto, con i suoi 687 km di estensione e un diametro di 120 cm, è progettato per il trasporto di gas naturale, una delle fonti fossili più inquinanti. Dietro la promessa di un’energia efficiente si nasconde una realtà fatta di deforestazione, distruzione di ecosistemi e rischio di contaminazione del suolo e delle acque".

Cesena Siamo Noi critica inoltre l’amministrazione comunale per il mancato ascolto delle richieste dei cittadini contrari alla struttura e alla sua localizzazione in aree ambientali di pregio.