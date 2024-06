Cesena, via all’era Mignani. Firmato un biennale

Questa volta niente sorprese dell’ultima ora, tutto è filato liscio secondo il copione già anticipato nella giornata di mercoledì compreso il comunicato puntualmente pubblicato nella pagina ufficiale: "Il Cesena Fc comunica di aver affidato a Michele Mignani l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club bianconero dall’1 luglio 2024 fino al 30 giugno 2026". Poi a seguire una breve biografia: "Classe 1972 e con un passato da difensore, Mignani ha mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili del Siena, per poi diventare collaboratore tecnico prima di Beretta e poi di Breda al Latina nella stagione 2014/15. La sua prima esperienza in panchina l’ha fatta con l’Olbia in Serie D, poi nel 2017 è tornato a Siena, alla guida della prima squadra, in Serie C. Dopo aver allenato il Modena dal 2019 al 2021, nella stagione 2021/22 diventa il tecnico del Bari e lo porta immediatamente in Serie B. Confermato nella stagione successiva, arriva a un passo dalla promozione in Serie A. Dopo aver iniziato il terzo campionato consecutivo coi biancorossi, ad aprile 2024 diventa il tecnico del Palermo con cui ha raggiunto i play-off".

Contratto biennale quindi firmato per via telematica mercoledì sera e che non contiene quell’opzione di prolungamento di un anno in caso di promozione in A che pareva essere stata inserita dopo i primi colloqui.

Michele Mignani è arrivato a Cesena ieri in tarda mattinata, accompagnato dal suo fedele secondo Simone Vergassola. Non c’erano invece gli altri membri dello staff, il preparatore atletico Giorgio D’Urbano e l’ex centrocampista bianconero Davide Campofranco, che dopo aver risolto il contratto con il Bari dovrebbe far parte della squadra. Insieme a Fabio Artico per prima cosa ha visionato gli impianti di Villa Silvia, poi, dopo il pranzo, tutti all’ Orogel Stadium Manuzzi per un rapido tour del fortino bianconero e a seguire la prima riunione per cominciare a delineare le strategie. Riunioni che poi si ripeteranno fitte anche oggi e domani, quando Mignani lascerà Romagna per tornare tra una decina di giorni alla vigilia del ritiro di Acquapartita.

Con lui Fabio Artico dovrà stilare la lista della spesa per il mercato che si aprirà il primo luglio.

La base di partenza è il modulo di gioco che intende adottare l’ex tecnico di Modena Bari e Palermo, in modo da selezionare i profili adatti. A questo proposito a Cesena potrebbe proporre quel 3-5-2 adottato per un breve periodo a Siena nel 2018 e nell’ultima esperienza di appena due mesi a Palermo. Questo per non stravolgere schemi difensivi ampiamente collaudati.

In tema mercato, nel mirino c’è l’attaccante del Pescara classe 2000 Davide Merola. Si era profilata anche l’ipotesi di interesse verso il centrocampista centrale classe 99 Christian Kouan, 34 presenze e 2 gol quest’anno per lui a Perugia. Pista che però ora non pare prioritaria.

In uscita invece Domenico Toscano potrebbe cercare di portare a Catania alcuni dei suoi fedelissimi come Francesco De Rose, Luigi Silvestri e Simone Corazza.