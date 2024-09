Chiude lo storico negozio di frutta e verdura in via Gramsci

Dopo 72 anni a Gatteo Mare in via Gramsci 10, chiude un’altra attività storica. Venne aperto il negozio di frutta e verdura, a posto fisso nel 1968 da Carlo Abbondanza, detto E Bein, e da sua moglie Gabriella Cesaretti che già avevano avuto altri punti vendita nella località turistica. Dal 1988 il negozio è stato gestito dal figlio Maurizio e da sua moglie Cinzia. Ora la chiusura. "Io e mia moglie abbiamo raggiunto l’età della pensione e siccome abbiamo lavorato tutta la vita, adesso speriamo di godercela un po’ senza tanti pensieri". Un negozio al mare aperto però tutto l’anno? "Certo questo negozio è stato un punto di riferimento per la nostra località turistica con la vendita di frutta e verdura, ma anche ritrovo, quattro chiacchiere e anche informazioni e consigli. Questo è l’unico negozio al dettaglio di frutta e verdura nella parte di Gatteo Mare che si trova dopo la ferrovia". Non ha trovato nessuno che lo possa rilevare per continuare l’attività? "Abbiamo avuto diversi contatti, ma al momento i più interessati sono gli stranieri. Questa è un’attività che richiede tempo al sonno. Io da 36 anni mi alzo alle 4 della mattina e vado al Centro Agricolo Alimentare di Rimini per comprare frutta e verdura dai produttori della zona. E poi si sta aperti fino alla sera. Le ore di lavoro sono tante e questa cosa non piace molto ai giovani". Quando abbasserà la serranda? "Domani, sabato 14 settembre, a malincuore chiuderò". La reazione dei suoi clienti? "Tutti mi hanno chiesto di non farlo e sono molto dispiaciuti. Ma ogni stagione ha il suo tempo. Io sono stato fortunato perchè il negozio è sempre frequentato, ma oggi si fa spesa nei supermercati e quindi da una parte apre la grande disttibuzione e dall’altra chiudiamo noi, anche se io chiudo per il pensionamento".

Ermanno Pasolini