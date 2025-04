Chiusure notturne per dare il via al piano asfalti

Ieri sera sono iniziati dei lavori straordinari in alcune strade della città, calendarizzati nell’ambito del Piano asfalti 2025, previsti in orario serale e notturno per non gravare sul traffico cittadino e per non creare disagi a residenti e turisti. Si è iniziato ieri attorno alle 20 e le maestranze saranno impegnate fino alle 6 di questa mattina, con il divieto di transito nel sottopasso di viale Trento. Oggi il sottopasso sarà regolarmente aperto e sarà transennato nuovamente questa sera alle 20, fino alle 6 di domani mattina.

Si proseguirà poi, sempre dalle 20 di questa sera, sino a domattina alle 6, con il restringimento della carreggiata e circolazione a senso unico alternato, nella grande rotatoria sotto al cavalcavia della Statale Adriatica in corrispondenza con la via Cesenatico, dove si replicherà anche dalle 20 del 24 aprile fino alle 6 del 25 aprile.

Infine, dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, è previsto il restringimento della carreggiata con la circolazione a senso unico alternato, nella rotatoria di via Fossa nel raccordo verso il cavalcavia di Valverde, che si replicherà dalle 20 del 24 aprile fino alle 6 del 25 aprile. Qualora i lavori si riuscissero ad ultimare in un tempo minore del previsto, le strade e le rotatorie saranno aperte in anticipo.

g.m.