Con le tecnologie digitali: "Verso le vendite 5.0"

Il tema dello smart selling e di come ottimizzare le vendite con strumenti intelligenti è stato al centro del nuovo appuntamento del ciclo dei salotti digitali promosso da Confartigianato Cesena e, nello specifico, dalla comunità digitale nata da un anno e mezzo e alla quale aderiscono centinaia di imprese.

L’incontro, che ha registrato ampia partecipazione, si è tenuto in una piacevole atmosfera conviviale presso l’enoteca ‘Vino & Vino di Cesena. La caratteristica dei salotti digitali è quello di coniugare l’approfondimento di temi legati allo sviluppo aziendale, sviluppato con incontri dialogici, alla convivialità.

"Molte aziende, pur offrendo prodotti o servizi di alta qualità – spiega il responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato Cesena e della comunità digitale Gabriele Savoia - si trovano a perdere clienti a causa di processi di vendita non efficaci. Scontano tempi di risposta lenti, mancanza di follow-up e una gestione frammentata dei contatti che possono compromettere le opportunità di business con danni rimarchevoli alle imprese".

Durante l’incontro si è inteso affrontare la questione di come affrontare queste sfide nel contesto dell’era digitale e di quali possono essere le competenze e gli strumenti per ottimizzare e valorizzare le vendite, grazie anche alle tecnologie di intelligenza artificiale, che sempre più entrerà nella vita aziendale permeandola nei processi di innovazione. Insomma, strumenti che possono far ottenere vendite 5.0.

Numerose sono state le domande nella logica costitutiva dei nostri Salotti digitali che si fondano sull’interscambio tra i docenti stimolatori e gli imprenditori sollecitati a fare rete e squadra per affrontare le sfide delle transizioni insieme con l’accompagnamento di Confartigianato che con il salotto digitale ha inteso offrire alle pmi strumenti pratici per rendere il proprio sistema di acquisizione e gestione clienti più efficiente, evitando dispersioni di risorse e valorizzando ogni singola opportunità di business.

Come relatori sono intervenuti Francesco M. Angelini marketing strategist fondatore di Fma Marketing e Alberto Borghesi, imprenditore e fondatore di AB Method.