Corsa ai nidi d’infanzia. Iscrizioni al via da lunedì, open day nelle scuole

Scatta la corsa alle iscrizioni agli asili nido, i più ricercati dai genitori con impegni di lavoro improrogabili. Il bando per le domande di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2025-2026 sarà aperto da lunedì 10 marzo fino a sabato 19 aprile 2025. Per i soli nati in aprile, maggio e fino al 15 giugno 2025, le domande potranno essere presentate entro il 17 giugno 2025.

In vista delle iscrizioni, esattamente come avviene ogni anno, ai genitori viene riproposta l’opportunità di conoscere da vicino i nidi d’infanzia comunali e i nidi privati in convenzione con lo scopo di favorire una prima conoscenza del progetto e delle metodologie pedagogiche che si sviluppano nei nidi attraverso un incontro informale con il personale educativo.

In questo modo le famiglie potranno confrontarsi sui temi dei percorsi di crescita di ogni bambina e bambino che nel nido si avvalgono del contributo delle relazioni tra bambini/e e con gli adulti di riferimento. Per partecipare agli open day è sufficiente presentarsi il giorno e all’orario indicato. In relazione ai nidi comunali si comincia martedì 11 marzo al nido Ippodromo (via Fabio Ricci, 50) dalle 16:30 alle 18:30 e giovedì 20 marzo a Case Finali (via Paradiso, 130) dalle ore 16:45 alle ore 18:30.

Ai nidi comunali sopraelencati si aggiungeranno le tre nuove strutture di Villachiaviche, dell’Osservanza e di San Vittore interessate, al momento, da un intervento strutturale di realizzazione degli spazi dedicati alla proposta pedagogica che in questo modo si amplierà nettamente.

Open day anche per i nidi privati in convenzione. È questo il caso di ‘Tic tac’ (piazzale Paola Brighi, 6) mercoledì 12 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00, ‘Mondobimbi’ (viale Carducci, 69) nelle giornate di sabato 15 e 29 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (su prenotazione: 338 4624759); mercoledì 19 marzo le famiglie potranno visitare gli spazi del nido ‘L’isola di Peter Pan’ (via Orsini 20-23) dalle 17:30 alle 19:30.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune, alla pagina: https://www.comune.cesena.fc.it/servizio/iscrizione-di-un-bimbo-ai-nidi-dinfanzia/. Tuttavia, l’ufficio infanzia rimane a disposizione per ulteriori informazioni ai recapiti telefonici: 0547 356318-319-548 oppure all’indirizzo: infanzia@comune.cesena.fc.it.