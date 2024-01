Crostata Revolution, in gara al Sigep la pasticcera di Sant'Angelo di Gatteo Elisa Brunetti

Cesena, 17 gennaio 2024 - La crostata si spoglia dei suoi tradizionali panni di torta da credenza e veste quelli di dolce cotto in forno versatile, poliedrico, moderno e sostenibile. É questa l’aspirazione di Crostata Revolution, il contest di pasticceria che rappresenta il nuovo punto zero di un percorso di studio sulla pasta frolla iniziato nel 2009 da una collaborazione tra Petra Molino Quaglia e Dolcesalato, e che coinvolge giovani talenti della pasticceria, con un’età media under 30.

Il Sigep di quest’anno - l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all'Arte del Dolce - sarà un palcoscenico d’eccellenza per gli esponenti dell'ultima generazione di artigiani della pasticceria, che prenderanno parte alla finale del contest, di scena lunedì alle 12:30 presso il padiglione di Petra Molino Quaglia (PAD D5 Stand 48). Tra questi, anche Elisa Brunetti della Pasticceria Pagliarani di Sant’Angelo di Gatteo, unica partecipante dall’Emilia Romagna.

La giovane professionista, nata a Forlì nel 2002 ma cresciuta a Cervia, porta la Romagna in tutto ciò che fa, pasticceria inclusa. Per questo ha scelto di titolare la torta presentata a Crostata Revolution in dialetto romagnolo: La crusteda dal saleni è un dolce di frolla Milano al sale dolce di Cervia e frangipane al cacao e pinoli tostati, composta poi da pesche unite al vino Albana e alla vaniglia. Immancabili sono anche l’uso della frolla sablée al sale dolce di Cervia e le decorazioni di fenicotteri, animali che si trovano proprio nelle saline, attraverso un cestino di caramello che li ricorda. “Nei dolci amo particolarmente concentrarmi sulle decorazioni, perché sono la parte più distintiva e caratterizzante - ha dichiarato Elisa Brunetti - Del resto, la presentazione è importante: se un dolce al primo impatto non piace, difficilmente viene scelto”.

Oltre a Elisa Brunetti, in gara sono rimasti: Ginevra Bornaccioni (Pasticceria Barberini, Roma), Federico Dalle Mule (Ozone Pastry & Co, Feltre - BL), Sofia Forin (Pasticceria Forin, Padova) e Carlo Massucci (Ora Forneria, Bastia Umbra - PG).