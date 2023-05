Degrado in via Malatesta Novello "Lancio di pietre contro le case"

L’attenzione sulla zona di via Malatesta Novello resta purtroppo alta anche per altri tipi di problematiche, segnalate ancora una volta dal consigliere comunale della Lega Fabio Biguzzi, che a riguardo ha presentato una nuova interrogazione in consiglio comunale, che segue quella relativa alla richiesta di informazioni sugli incontri d clandestini di boxe avanzata la scorsa settimana. "Nuovi episodi di vandalismo – si legge nella sua nota - Li segnalano i residenti di via Malatesta Novello che vedono piovere nei cortili di casa pietre e mattoni dai sentieri sovrastanti del parco della Rimembranza. Gli autori dei lanci e di altri atti di teppismo nel parco sono adolescenti, ragazzine e ragazzini forse annoiati, forse in vena di bravate che potrebbero causare anche danni fisici importanti a malcapitati eventualmente colpiti".

Biguzzi cita vandalismi contro auto, abitazioni, arredo urbano e conseguente degrado che sarebbero stati denunciati ripetutamente anche dai residenti di altre strade del centro urbano e riportati dalla stampa locale. "Un quadro - prosegue il consigliere - che ci descrive una realtà preoccupante di ragazze e ragazzi, anche giovanissimi, coinvolti in danneggiamenti senza ragioni, in imbrattamenti, fino a veri e propri atti di violenza legati alla dinamica del branco. Allo stesso fenomeno possiamo associare quindi anche i combattimenti clandestini di cui abbiamo testimonianza diretta in filmati e che sono programmati attraverso la rete. Se poi aggiungiamo lo spaccio e il consumo di droga e le aggressioni denunciate ripetutamente in zona stazione, comprendiamo perché devono essere messe in atto azioni ben più incisive che un paio di operatorimediatori di strada come ha fatto l’amministrazione Lattuca. Sui fatti di via Malatesta Novello ho quindi presentato un’interrogazione dove sollecito più presenza della polizia municipale, ma soprattutto chiedo, se possibile e se in quella zona esistono telecamere, di individuare e identificare gli autori dei lanci di pietre e mattoni per sensibilizzarne le famiglie, coinvolgendole in programmi educativi e, nel caso, nel risarcimento di eventuali danni".