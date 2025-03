Dieci denunce e 4 persone segnalate per droga

Dieci persone sono state denunciate a piede libero dai carabinieri di Cesenatico, che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni, principalmente in orario serale e notturno, per prevenire i reati e garantire la sicurezza sulle strade.

Un automobilista è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in quanto è risultato positivo alla cocaina e l’auto è stata sottoposta a sequestro; un giovane dovrà rispondere del rifiuto dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti e guida con patente revocata, poiché sorpreso alla guida di un veicolo di proprietà di un’altra persona.

Quattro stranieri sono stati denunciati per essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale e nei loro confronti sono iniziate le procedure di espulsione.

Quattro automobilisti sono stati appiedati e denunciati per guida in stato di ebbrezza, con valori etilici variabili tra un minimo di 1,06 ad un massimo di 1,7 grammi per litro.

I carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quattro giovani assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di complessivi 17 grammi di sostanze, tra hashish e cocaina. È scattata la segnalazione e non la denuncia, in quanto i ragazzi hanno dichiarato di possedere la droga per esclusivo uso personale.