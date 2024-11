Donazione di occhiali con vista sulla solidarietà

Lenti direttamente a contatto con l’altruismo e la solidarietà. Una lodevole iniziativa per la raccolta di occhiali usati, promossa in alto Appennino cesenate dal Lions Club Valle Savio, che, così, spiega l’iniziativa stessa: "Vieni a donare i tuoi occhiali usati. Il partner di Lions Club Valle Savio a San Piero in Bagno è ottica Elementi Visivi, con negozio in Via Giovanni Pascoli, 6-8. Potrai recarti presso di loro per portare, con encomiabile atto di altruismo, gli occhiali che non usi più. L’iniziativa è aperta, come detto presso Ottica Elementi Visivi a San Piero, per tutto questo mese di novembre. Il Programma Lions di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista, è stato adottato, quale attività ufficiale di servizio del Lions Club International, nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista usati da oltre 70 anni".

"Gli occhiali usati, sia da vista che da sole, graduati e non, raccolti dal Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno hanno radunato circa 5 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle Nazioni in via di sviluppo". "Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione – spiega poi, a conclusione, il Lions Club Valle Savio- . Quindi vengono distribuiti dai volontari del Lions e da altre organizzazioni, che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo. A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista".

