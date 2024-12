Doppio concerto di Fabrizio Bosso al Noi Lounge

Il trombettista Fabrizio Bosso è il protagonista di due concerti che si terranno in riviera. Gli appuntamenti sono giovedì alle 21.30 e venerdì sera alle 22, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Per l’occasione l’artista sarà affiancato da quattro musicisti anch’essi molto quotati, che sono Alessandro Fariselli al sassofono, Alessandro Altarocca al pianoforte, Fabio Nobile alla batteria e Stefano Senni al contrabbasso. Questo ensemble italiano spazia dal jazz al soul-jazz e al funk, imponendosi nel panorama nazionale con numerose performance e riconoscimenti. Insieme o singolarmente, i "Jazz Inc", questo il nome del quartetto che suona con Bosso, hanno collaborato con artisti internazionali come Mario Biondi, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Karima e altri big. La collaborazione con il grande trombettista è consolidata da dieci anni ed è caratterizzata da concerti e spettacoli di grande successo, nelle maggiori piazze e nei locali jazz che vanno per la maggiore. L’ingresso al concerto costa 35 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci.

g.m.