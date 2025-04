Doppio concerto tra Cesena e riviera per Gegè Telesforo

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz. Sabato alle 22 si esibirà dal vivo Gegè Telesforo accompagnato da una band di musicisti romagnoli, in un repertorio composto dai brani piu` rappresentativi della sua recente produzione discografica, per una serata all’insegna del linguaggio blues e dell’improvvisazione. Telesforo ha attraversato oltre 40 anni di storia della radio e della tv con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre, che è il jazz, vissuto con la massima professionalita` congiunta ad allegria, ritmo e piacevolezza. Sul palco il cantante sarà accompagnato da Christian Mascetta alla chitarra, Alessandro Fariselli al sax tenore, Michele Francesconi al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. L’ingresso costa 35 euro incluso un drink. Info e prenotazioni al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. Telesforo domani sera alle 21 sarà protagonista anche a Cesena con un concerto gratuito alla sala Dallapiccola del Conservatorio in corso Ubaldo Comandini.

La prossima settimana proseguirà il calendario del Noi Lounge con la rassegna DiVino in Jazz del venerdì centrata su proposte di musicisti di profilo nazionale ed internazionale, e gli spettacoli del sabato sera dedicati a chi ama la musica ma vuole anche divertirsi.

Giacomo Mascellani