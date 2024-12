Ecco il parco Luigi Berni: "Per non dimenticare"

Sabato 29 novembre, dopo la conferenza per la commemorazione di Luigi Berni (Bagno di Romagna 1894 - Passo delle Radici- LU-1944), tenutasi a Palazzo del Capitano, c’è stata la toccante cerimonia di intitolazione, all’eroico partigiano bagnese, dei Giardini Pubblici di via Lungosavio nord (ora Parco Lugi Berni). Luigi Berni, antifascista, da Bagno si era trasferito in Garfagnana, dove, come staffetta partigiana aveva partecipato alla lotta contro i nazifascisti. Catturato durante un rastrellamento, dopo disumane e barbare torture, fu lasciato morire lungo una strada. "Sabato abbiamo vissuto un momento di profondo significato civico e storico – ha sottolineato il sindaco Enrico Spighi –. Insieme a Mirta Barchi e Claudio Locatelli, presidente e vicepresidente Anpi Alto Savio, abbiamo ufficializzato l’intitolazione dei giardini di Bagno a Luigi Berni, nostro illustre concittadino e medaglia d’oro al valor militare. E’ stata una giornata carica di emozioni, arricchita dalla presenza di alcuni parenti di Berni". "La targa commemorativa, installata in questo parco molto frequentato da giovani e bambini – ha aggiunto il sindaco – enfatizza la speranza che il suo tragico destino serva a perpetuare la memoria e ad essere d’esempio per coloro che, come fece lui, si impegnano a difendere i veri valori con indomito coraggio". "Un ringraziamento particolare – ha concluso Spighi – ad Angelo Rossi per la sua accurata ricostruzione storica, a Lodovico Zanetti vicepresidente di Anpi Forlì-Cesena, e a Daniele Valbonesi che ha rappresentato la Regione Emilia Romagna nella sua prima uscita ufficiale come consigliere regionale".

gi. mo.