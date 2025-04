Emiliano Tassinari trionfa ai campionati italiani di duathlon a Magione

Prima la bici e poi la corsa a piedi: un mix che nessun atleta juniores italiano riesce a portare a termine meglio del diciannovenne cesenate Emiliano Tassinari, appena laureatosi campione nazionale di duathlon di categoria, vestendo la maglia del club col quale è cresciuto sportivamente, quella del Cesena Triathlon. Sabato 12 e domenica 13 aprile si sono infatti svolti i campionati italiani all’autodromo di Magione che hanno incoronato l’atleta romagnolo, punta di diamante di un gruppo arrivato in provincia di Perugia composto da 30 atleti. A dimostrazione del fatto che l’impresa di Tassinari non è arrivata per caso.

"E’ stato emozionante vederlo arrivare per primo al traguardo – racconta il tecnico Riccardo Bedei a nome del sodalizio cesenate –. Ha coronato un sogno che cullava da tempo e al quale aveva dedicato tanto impegno. A caldo ha voluto ringraziare i genitori, per i sacrifici che pure loro hanno compiuto per riuscire a metterlo nelle condizioni di dare il massimo in gara. Al resto ci ha pensato lui, scrivendo una pagina indelebile di storia, che di certo non sarà l’ultima".

Il riferimento va dunque al tipo di approccio che contraddistingue la preparazione di Tassinari, frutto del modello sportivo scelto da Cesena Triathlon: "Rivendichiamo con orgoglio il fatto di mettere davanti a tutto i migliori valori dello sport, quelli che vengono prima di qualsiasi risultato e che devono essere la base dalla quale partire nel crescere le nuove generazioni. Per farlo ci avvaliamo di uno staff competente e qualificato: in quest’ottica la nostra società si sta facendo trovare pronta anche in relazione al significativo cambio di passo impresso dalla riforma dello sport, che prevede una maggiore strutturazione dei club, pensata per garantire sempre più competenza e qualità nell’offerta proposta".

Il lavoro paga e l’orizzonte si annuncia roseo sotto molteplici punti di vista, dal momento che col completamento dei lavori nella pista di atletica, Cesena diventerà anche Centro Federale Triathlon. "E’ un valore aggiunto prezioso, non tanto per il nostro club, quanto piuttosto per l’intero territorio romagnolo, nel quale gravitano numerose realtà che praticano questa disciplina e che potranno così rafforzare la forte vocazione verso il triathlon, alimentando un circolo virtuoso". Tornando al versante delle gare, coi campionati italiani di Magione si è chiusa la stagione invernale dedicata la duathlon e ora l’attenzione si sposta sul triathlon, ovviamente con l’aggiunta del nuoto, che durante i mesi freddi resta in stand-by. "Anche in questo caso l’obiettivo è rivolto ai campionati nazionali, che si svolgeranno a luglio".

Luca Ravaglia