FdI, ancora scontro sull’ospedale: "L’Ausl abbandona i cittadini"

"Quella dell’Ausl rispetto allo smantellamento dei servizi presso l’ospedale di San Piero in Bagno è una posizione da burocrati e prescinde dalla realtà dei fatti del territorio, i cui cittadini sono abbandonati da una politica sanitaria accentratrice". Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e, Filippo Lanzi, coordinatore FDI di Bagno di Romagna commentanto così la replica della direttrice del distretto Cesena Valle Savio, Paola Ceccarelli. "E’ fuori contesto ritenere che sia in atto un potenziamento dei servizi, laddove, per quanto siano in essere lavori di ristrutturazione, non è ancora chiaro se i servizi dismessi in ospedale saranno riattivati. In merito alla Diabetologia, la stessa Ceccarelli ha dichiarato che il servizio non ripartirà, mentre per la Radiologia non si è detto se verrà riaperto per tutta la settimana o se rimarrà disponibile solo due giorni come adesso. In più, non avendo un medico a disposizione, è in fase di smantellamento anche il reparto di Ginecologia".