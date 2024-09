Festa dell’uva a Cannucceto. In concerto Luana Babini

Oggi si tiene la tradizionale Festa dell’uva a Cannucceto, dove davanti al Circolo Endas in via Montaletto, si potrà assistere alla vendemmia di un filare allestito appositamente per l’occasione, e a seguire al rito della pigiatura con i piedi, come si usava fare una volta per ricavare il mosto. La tradizione è stata portata avanti negli anni ‘50 e ’60, poi si è persa per svariati motivi e successivamente è stata ripresa all’inizio del nuovo millennio, grazie alla volontà di alcuni residenti e dei gestori del circolo Endas della frazione, in collaborazione con il Comitato di zona, che l’ha giustamente inserita tra le principali manifestazioni da mantenere. Sabato già nel tardo pomeriggio saranno accolti i partecipanti e, a partire dalle 18.30, aprirà lo stand gastronomico, che permetterà di gustare tagliatelle al ragù, salame alla griglia, piadine farcite e altre specialità gastronomiche tipiche della Romagna. Le volontarie ed i volontari, assieme agli organizzatori, offriranno a tutti gratuitamente dell’ottima uva e gustose torte fatte dalle "azdore" di Cannucceto. All’iniziativa parteciperà anche la storica gelateria Duse di Cesenatico, con Gianni Luci che col suo camioncino attrezzato con banco frigo, presenterà il sorbetto al gusto "Uva di Cannucceto", creato appositamente per l’occasione. Tra i momenti clou da segnalare il concerto di Luana Babini, che regalerà momenti di spensieratezza ma anche di ricordi, accompagnando il pubblico con i suoi brani e la sua musica. La Festa dell’uva, come sottolinea il presidente Francesco Gobbi del quartiere Cannucceto, è una bella occasione per adulti e bambini, di tuffarsi alla scoperta delle proprie radici.

g. m.