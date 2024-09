Fine settimana di controlli. Preso con l’hashish e denunciato

Nell’ambito del servizio congiunto "Estate Sicura" 2024 le Polizie locali di Gatteo, Cesenatico e Rimini, sabato 24 agosto, dalle 21 alle 3 di domenica mattina 25, hanno effettuato un servizio alla tutela della vivibilità ed al contrasto del degrado urbano presso il territorio di Gatteo e limitrofi, andando ad impegnare dodici agenti e ufficiali, in abiti civili e in divisa, con l’ausilio dell’unità cinofila denominata Dexter della Polizia Locale di Rimini e con gli equipaggi della Polizia Locale di Cesenatico. Durante la serata sono stati oggetti di controllo le zone sensibili della movida, il lungomare, gli stabilimenti balneari e le principali piazze. Durante i controlli è stata segnalata e deferita una persona come assuntore di sostanze stupefacenti, grazie all’unità cinofila della Polizia locale di Rimini, per il possesso di hashish in quantità tale da ritenere che fosse di uso personale. Successivamente i controlli venivano estesi nei principali parchi urbani adiacenti al mare, dove venivano identificate numerose persone per un totale circa di 50 soggetti, di cui circa 15 di origine straniera, controllando la loro regolare posizione sul territorio dello Stato. I controlli sono stati estesi anche alla stazione ferroviaria in quanto luogo sensibile di degrado. La Polizia locale di Gatteo ringrazia il comandante Rossi della Polizia Locale di Rimini per il prezioso supporto fornito con la sua unità cinofila e il comandante Rizzo della Polizia Locale di Cesenatico. I controlli continueranno, anche in forma congiunta, per l’espletamento dei servizi volti alla tutela ed alla fruibilità di cittadini e turisti.

e. p.