Fiori, candele e lettere sul banco di Federico Para: l’omaggio degli amici per il 16enne morto dopo l’incidente in moto

Cesena, 19 febbraio 2024 – Niente risate, riepiloghi sul fine settimana calcistico o euforia tardo adolescenziale. Questa mattina tra i corridoi dell’Itt Blaise Pascal c’erano solo silenzio e commozione. L’intera scuola piange la scomparsa di Federico Para, scomparso a soli 16 anni in seguito all’incidente stradale in moto che si è verificato sabato pomeriggio lungo la strada provinciale che collega San Carlo a Borello.

Per ricordare il giovane, i rappresentati di istituto hanno deciso di collocare un banco, il banco di Federico, davanti all’ingresso della sede centrale dello storico edificio scolastico che si affaccia sul cavalcavia Kennedy, sul quale chi voleva poteva lasciare un messaggio o un qualunque ricordo per Federico. E la risposta è stata immediata, con tanti alunni che fin da subito hanno posato mazzi di fiori, candele, foto e lettere dedicati al loro amico. L’abbraccio più forte è arrivato dai compagni di classe della terza L, la sezione frequentata dalla giovanissima vittima della strada.

In suo onore è stato organizzato anche un momento di raccoglimento, che si è svolto in maniera indipendente all’interno di tutte le classi dell’istituto, con studentesse e studenti che hanno voluto rendere omaggio alla memoria dell’amico che li ha lasciati. Per tutti loro, come per chiunque voglia stringersi intorno al dolore della famiglia, l’appuntamento è fissato per questa sera alle 20.30 alla chiesa di San Rocco, dove verrà celebrato un rosario. Nelle prossime ore a scuola verrà inoltre collocata un'urna per le offerte, che verranno devolute alla lotta contro le patologie cardiache.