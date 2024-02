Incidente in moto a Cesena, Federico Para muore a 16 anni. Il dolore all’istituto Blaise Pascal

Cesena, 18 febbraio 2024 – Non ce l’ha fatta Federico Para, lo studente 16enne che sabato pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente in moto mentre con un gruppo di amici percorreva via San Carlo in direzione Borello.

Una caduta improvvisa, sembra causata dalla perdita di controllo del mezzo, gli è stata fatale. Inutile purtroppo l’immediata corsa all’ospedale in ambulanza con codice di estrema gravità. Il ragazzo è morto un’ora e mezzo dopo l’arrivo al Bufalini a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul posto si sono precipitati i familiari del giovane, non appena hanno saputo dell’incidente. Il ragazzo non aveva ancora la patente, guidava la sua moto da enduro 150 con il foglio rosa, una prassi regolare ma che fa pensare che l’inesperienza alla guida del mezzo possa aver giocato un ruolo fondamentale nell’incidente.

Il gruppetto di amici che era con Federico, ha chiamato subito i soccorsi. I rilievi della polizia locale che dovranno fare chiarezza sulla vicenda, hanno segnalato un’improvvisa uscita di strada della moto che è andata a sbattere contro un segnale stradale a lato della carreggiata.

L’incidente sarebbe avvenuto nel momento in cui il mezzo iniziava una leggera curva, proprio in quell’istante Federico avrebbe perso il controllo della moto.

Il ragazzo frequentava la classe terza dell’Itt Blaise Pascal. Presidi, professori e studenti sono rimasti scioccati dalla notizia e si uniscono al dolore della famiglia del ragazzo. Domani mattina all’istituto Blaise Pascal si osserverà un minuto di silenzio per ricordare Federico.

Il ragazzo frequentava la terza L , era amato dai compagni che si sono stretti nel dolore alla notizia della sua morte.

“Il nostro istituto è stato raggiunto da una notizia che ha scosso profondamente tutti noi – ha detto il dirigente scolastico Sauro Porfiri – Federico Para è venuto improvvisamente a mancare per un tragico incidente in moto. Si terrà un minuto di silenzio oggi alle 10.30. Si chiede la collaborazione dei docenti per lasciare eventuale spazio di riflessione e di confronto alle classi”.

Domani mattina, su iniziativa dei rappresentanti di istituto, all’ingresso della sede centrale, verrà collocato per alcuni giorni il banco di Federico, sul quale, chi lo vorrà potrà lasciare un pensiero, un omaggio, un ricordo per il compagno.

Domani sera alle 20.30 presso la chiesa di San Rocco di Cesena si terrà un rosario per Federico, in attesa che venga fissato il giorno del funerale. “Federico era figlio unico – spiega il parroco di san Rocco – era un ragazzino molto bravo, buono e simpatico e faceva parte di una famiglia molto unita. Era molto affezionato ai nonni che abitavano di fianco a lui in via Ex Tiro a Segno. Era stato molto bravo a gestire l’emergenza dell’alluvione che aveva colpito la sua casa e quella dei nonni”.