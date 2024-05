Il Mantova prenota un posto al Manuzzi

Torna, come d’altronde è sempre stato, appetibile l’Orogel Manuzzi. Dopo lo Spezia, che per ben due stagioni ha inaugurato il suo campionato a Cesena, un’altra squadra ha scelto lo stadio di via del Mare come start per il campionato 2024-25. Il Mantova infatti, neopromosso in serie B come il Cesena, sta ristrutturando lo stadio Danilo Martelli per adeguarlo agli standard richiesti. E il 4 giugno depositerà l’iscrizione al campionato indicando come campo di gioco anche il Dino Manuzzi. Le due dirigenze sono al lavoro, sfruttando anche i buoni rapporti e il gemellaggio fra le tifoserie. Il Manuzzi potrebbe ospitare la prima ’casalinga’ dei biancorossi anche se ovviamente a Mantova c’è la speranza che lo stadio sia pronto in tempo con il sindaco Mattia Palazzi che non ha mai fatto trapelare alcun dubbio sul rispetto dei tempi.