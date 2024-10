Gruppo cesenate leader sui mercati . Jingold lancia il kiwi a polpa rossa

È un frutto unico, che si distingue per la sua grande dolcezza e il retrogusto esotico, oltre che per il suo colore interno, che stupisce. È Exotic Red, il kiwi a polpa rossa di Jingold: una varietà innovativa di actinidia di cui l’azienda cesenate ha l’esclusiva mondiale e con cui è leader sul mercato europeo.

Con questo prodotto si è aperta ufficialmente la nuova stagione commerciale del colosso del kiwi, che ha il suo quartier generale a Pievesestina ed ettari in espansione nelle aree più vocate dei due emisferi, per un fatturato sopra i 75 milioni di euro. "La campagna di Exotic Red ha preso il via con i migliori auspici - dichiara Moreno Armuzzi (nella foto), sales manager di Jingold -. C’è grande interesse da parte del mercato e nuovi clienti in tutto il mondo hanno inserito il nostro kiwi a polpa rossa nei propri assortimenti". Il 90% delle vendite del gruppo cesenate avviene all’estero, in Europa e anche oltre oceano: l’export oltremare rappresenta infatti il 30% del business, mentre la produzione è localizzata per l’85% in Italia, con un focus importante in Romagna. A proposito di produzione, l’ottimismo per la nuova stagione è dettato anche da un incremento considerevole dei volumi di Exotic Red, de 20%, per una produzione europea prevista sulle 2 mila tonnellate. Premesse positive anche per il kiwi a polpa gialla, core business di Jingold: anche in questo caso i volumi sono in crescita, per una produzione sulle 20 mila tonnellate.

"Sono appena partiti i primi container per l’oltremare, mentre i primi carichi per l’Europa partiranno nei prossimi giorni - continua Armuzzi -. Oggi il nostro kiwi giallo è entrato stabilmente nei panieri dei principali mercati europei e mondiali avere maggiori volumi ci permette di soddisfare una domanda tendenzialmente superiore all’offerta". Jingold è ad oggi il brand con il maggior numero di varietà di kiwi commercializzate sul mercato: alle innovative varietà a polpa gialla e rossa, si affiancano i kiwi verdi Jingold Green e Jingold Bliss e il kiwi biolgico. La dinamica azienda con base a Cesena cresce di anno in anno grazie ad ambiziosi piani di sviluppo produttivo: nell’emisfero nord è presente anche in Portogallo, in Spagna e in Grecia, dove ha anche un ufficio locale. Il gruppo ha inoltre una sede in Cile, una in Cina e una in Sudafrica, oltre ad attività produttive in Argentina.