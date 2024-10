Technogym, 9 mesi da incorniciare: "Cresciamo più del mercato"

Appena due giorni fa, l’andamento ‘estremamente positivo’ degli utili aveva convinto gli analisti dell’ufficio studi di Intesa San Paolo a rompere gli indugi e ad alzare il rating di Technogym da ‘hold’ a ‘buy’: semplificando al massimo, si tratta di un invito a comprare le azioni della società. La raccomandazione ‘buy’, infatti, esprime un’elevata possibilità che il titolo cresca di oltre il 15% nell’arco dei sei mesi successivi. Le prospettive, già ottimistiche, sono state addirittura surclassate dal report rilasciato ieri dal colosso di via Calcinaro e relativo ai ricavi realizzati nei primi 9 mesi del 2024. Technogym cresce più del mercato e delle attese degli analisti: ha registrato, nei primi nove mesi del 2024, ricavi totali pari a 621,6 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al medesimo periodo del 2023. Il dato supera anche la stima del ‘consensus’ degli analisti raccolto da Bloomberg, pari a 615,1 milioni di euro. L’importante risultato è stato raggiunto, si legge nella nota trasmessa in Borsa, "grazie a una crescita bilanciata tra i segmenti di mercato ‘commercial’ (BtoB, da azienda ad azienda) e ‘consumer’ (BtoC, ovvero dall’azienda al consumatore finale), entrambi sostenuti da risultati particolarmente positivi in Europa, nel Medio Oriente e nelle Americhe".

Guardando nel dettaglio ai risultati per area geografica, si nota come sia proseguito il trend positivo in Europa (+10,9%, esclusa l’Italia, che ha segnato un +14,4%) e nel Medio Oriente (+14,6%) "grazie alla costante innovazione su prodotto e brand", si legge ancora nel report. Crescita a due cifre (+10,4%) anche nell’area denominata ‘Americas’, che comprende Nord America e America Latina. "In uno scenario macroeconomico in flessione per diversi settori, Technogym continua a crescere più del mercato anche nel terzo trimestre del 2024 – commenta il patron Nerio Alessandri - grazie agli ingenti investimenti sull’innovazione. Si conferma, così, il successo della strategia di lungo termine, che mette al centro il nostro ecosistema digitale basato sull’intelligenza artificiale, apprezzato e utilizzato - in occasione delle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi - da 15.000 atleti provenienti da tutto il mondo. Oggi, a livello globale, il wellness e la salute sono fra le priorità dei consumatori e Technogym si sta posizionando come una ‘medicina sostenibile’, in grado di curare, prevenire e favorire la longevità sana. In uno scenario di settore in cui l’allenamento della forza è in crescita, Technogym ha capitalizzato i suoi oltre 40 anni di esperienza in questo campo con la recente introduzione di Biostrength, la prima linea di prodotti capace di applicare l’intelligenza artificiale all’allenamento della forza, garantendo all’utente, a parità di tempo impiegato, un risultato del 30% superiore".

Prosegue, infine, l’impegno di Technogym a favore della sostenibilità ambientale e sociale: uno sforzo premiato dall’agenzia internazionale Ecovadis, un mese fa, con la medaglia d’oro. "Questo riconoscimento ci dà ancora più forza nel perseguire la nostra missione – conclude il presidente e amministratore delegato di Technogym –, che, da sempre, consiste nel migliorare la qualità della vita delle persone: ‘healthy people, healthy planet’ (letteralmente, ‘se le persone godono di buona salute, è in salute anche il pianeta’).

Maddalena De Franchis