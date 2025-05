Muoviti che ti fa bene: al via la 15ª edizione nei parchi di Cesena

Ripartirà il 3 giugno l’appuntamento con ‘Muoviti che ti fa bene’, il progetto di promozione dell’attività fisica nei parchi urbani giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione. Anche per l’edizione 2025, Amadori e Conad saranno i main partner del programma gratuito che ogni anno coinvolge migliaia di cesenati nella pratica dello sport all’aria aperta. A sostenere l’organizzazione, guidata dall’Associazione Benessere in Movimento, si affiancheranno inoltre le collaborazioni di Jingold – azienda cesenate leader nella distribuzione di kiwi – della Asl della Romagna e del Comune di Cesena. Il progetto rappresenta un’importante opportunità nell’ambito delle iniziative promosse nel contesto del piano regionale della prevenzione ‘Costruiamo salute’ e tese a favorire l’adozione di stili di vita sani e attivi da parte dei cittadini. Tutte confermate le location che nella scorsa estate hanno ospitato i corsi all’aperto: Parco Ippodromo (Yoga), Villa Silvia (Tai Chi), Parco della Casa Rossa (Ponte Pietra, Yoga) San Vittore (Via Zamboni, ginnastica funzionale), Parco Vigne (ginnastica dolce e pilates), Parco per Fabio (ginnastica dolce e pilates). L’area verde del quartiere Oltresavio sarà anche la sede della ‘camminata lenta’, l’attività dedicata a persone con difficoltà di movimento o che utilizzano il carrello deambulatore. Questo è anche l’unico appuntamento a cui sarà necessario iscriversi preventivamente ed effettuare un colloquio conoscitivo con l’istruttore specializzato, in calendario il 30 maggio, per valutare eventuali esigenze fisiche specifiche. Facili da individuare anche i punti di incontro con gli istruttori che saranno riconoscibili grazie ai cartelli dedicati che gli organizzatori posizioneranno nei parchi.