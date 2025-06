Finali del campionato Uisp Forlì Cesena: trionfo del Lokomotiv Riccione allo stadio Manuzzi

Una giornata all’insegna del calcio amatoriale, della passione e del rispetto si è svolta allo stadio Manuzzi di Cesena, con le finali del campionato Uisp Forlì Cesena. L’evento si è aperto con un minuto di silenzio per ricordare Davide Ceccaroni, presidente del comitato territoriale Forlì Cesena e dirigente nazionale Uisp, recentemente scomparso. Alla cerimonia di premiazione, hanno partecipato anche la moglie di Matteo Maffei, figura storica del calcio dilettantistico e dirigente del New Dream Team Riccione, scomparso due anni fa e il vicesindaco e assessore allo sport di Cesena, Cristian Castorri.

Nella Coppa Disciplina, il premio è andato all’Atletico Tigers Mordano, che ha conquistato la vetta grazie a un comportamento costantemente esemplare tenuto sul campo. La classifica finale vede al secondo posto i Diavoli Rossi e al terzo la Promosport. Per quanto riguarda le competizioni ufficiali invece, il Lokomotiv Riccione ha conquistato la Coppa Uisp battendo il Galaxy Forno’ 2-1, mentre nella finale playoff il Sant’Andrea Castelnuovo ha superato l’Amatori Stuoie Lugo 4-1.

Il commento di Amedeo Magnani, dirigente Uisp Forlì Cesena, riassume lo spirito dell’evento appena concluso: "E’ stata una bellissima giornata di sport. Il campionato amatori Uisp mette in palio solo coppe di metallo, non si vincono soldi e non si percepiscono compensi per l’ingaggio. Si gioca per pura passione".