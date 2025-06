Portamozziconi contro l’abbandono di sigarette

Per combattere il fenomeno dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta e del conseguente inquinamento ambientale, l’Amministrazione comunale di Cesena ha avviato la distribuzione gratuita di 1000 raccogli-mozziconi colorati e tascabili ai bar cittadini a cui i cittadini possono fare riferimento per il ritiro gratuito. L’iniziativa è partita in risposta alle segnalazioni dei quartieri e realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’.

I dispositivi saranno disponibili gratuitamente nei bar del territorio, trasformando così i luoghi della socialità in presidi di sostenibilità.

Un solo mozzicone di sigaretta può inquinare fino a 1000 litri d’acqua. Inoltre, rappresentano un vero e proprio pericolo per l’ambiente in quanto non si biodegradano facilmente (i filtri sono composti da plastica e impiegano fino a 15 anni per degradarsi), danneggiano la fauna e peggiorano il decoro urbano, sono infatti tra i rifiuti più frequenti e difficili da rimuovere.