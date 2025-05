Intelligenza artificiale. Ci aiuta o ci danneggia?: "Le aziende proiettate verso il futuro"

La situazione potrebbe sfuggirci di mano? L’intelligenza artificiale può aiutarci o rischia di danneggiarci? Dubbi, perplessità, domande, quesiti, con cui l’essere umano convive da sempre. Un tempo a dominare era la teoria delle sette intelligenze di Howard Gardner: l’intelligenza linguistica, logico-matematica, musicale, spaziale, corporeo-cinestetica, interpersonale e quella emotiva. Ed eccola ‘l’ottava intelligenza‘ (che di umano ha ben poco). L’intelligenza artificiale nasce (pensate un po’) nel 1956 con John McCarthy. Ora spopola più che mai. E il suo uso, nella vita di tutti i giorni, sembra ormai imprescindibile.

A presentare e ideare una serie di corsi sull’intelligenza artificiale è Confartigianato Cesena. "Oggi molte aziende, pur offrendo prodotti o servizi di alta qualità, si trovano a perdere clienti a causa di processi di vendita inefficienti – spiegano da Confartigianato –. Tempi di risposta lenti, mancanza di follow-up e una gestione frammentata dei contatti possono compromettere seriamente le opportunità di business". "In un’era in cui la tecnologia evolve a ritmi incalzanti – ha detto Gabriele Savoia, responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato – comprendere e sfruttare le potenzialità dell’Internet of Things e dell‘intelligenza artificiale (Ia) è fondamentale per rimanere competitivi. Noi analizziamo come l’integrazione di tecnologie avanzate stia ridefinendo i processi produttivi, con un focus su sostenibilità e centralità dell’essere umano". "Viene approfondito inoltre – prosegue Savoia – come l’intelligenza artificiale possa trasformare i dati in decisioni strategiche, automatizzare i processi e creare nuovi modelli di business. Il networking e lo scambio di idee, al centro dei nostri incontri, rappresentano un’opportunità unica per connettersi con esperti del settore, imprenditori e innovatori, e per condividere esperienze e prospettive".

L’evento ‘Smart Selling’ organizzato dal Salotto digitale di Confartigianato ha affrontato queste sfide nel contesto dell’era digitale, fornendo ai partecipanti le competenze e gli strumenti per ottimizzare e velocizzare le vendite, grazie anche alle tecnologie offerte dall’intelligenza artificiale. Sono stati analizzati i fattori critici che ostacolano la conversione dei potenziali clienti ed è stato illustrato come ottimizzare ogni fase del processo di vendita, dalla prima richiesta di informazioni alla fidelizzazione del cliente. La Comunità digitale di Confartigianato offre svariate opportunità per approfondire questo affascinante mondo di strumenti pratici per rendere il proprio sistema di acquisizione e gestione clienti più efficiente, evitando dispersioni di risorse e valorizzando ogni singola opportunità di business. Confartigianato ha tenuto anche il corso ‘Imprese a scuola di Iot e intelligenza artificiale, Intelligenza artificiale e Internet of things’: un percorso di avvicinamento delle imprese alle nuove frontiere tecnologiche attraverso i salotti digitali di Confartigianato Federimpresa Cesena dedicati all’innovazione delle imprese e alla transizione digitale. Il tema dell’incontro è stato ‘IoT e intelligenza artificiale per l’impresa del futuro’.