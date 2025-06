"Servono trucchi per risparmiare"

Monica Soldati dice che per tante famiglie è difficile arrivare a fine mese. "La cosa piu difficile è arrivare alla fine del mese con questi stipendi che sono sempre più bassi, mentre tutto ciò che è attorno a noi aumenta. Per questo devo stare molto attenta a guardare le offerte quando vado a fare la spesa. Ho alcuni supermercati di riferimento e devo stare attenta alle offerte nei supermercati, sempre però senza rinunciare alla qualità. Bisogna comunque stare molto attenti, perché i soldi non bastano mai. Io, ad esempio, sto tralasciando dei lavori che devo fare in casa, perché le spese sono sempre di più, e il badget è sempre qeullo. Ci sono stratagemmi che si possono adottare: tipo prenotare le vacanze con largo anticipo per avere prezzi scontatissimi, specialmente nei voli aerei".