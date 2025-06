"Stipendi bassi, si deve scioperare"

Graziella Musacchi si lamenta degli stipendi troppo bassi. "Sono stata una delle prime persone a scioperare nella mia azienda per gli stipendi troppo bassi, perché lo stipendio che percepisco (in base alle normative e ai contratti nazionali) non è sufficiente per vivere con dignità. Lavoro nell’ambito del commercio, e incontro moltissime persone. C’è difficoltà in tutti gli ambiti e in tutti i settori. Se anni fa la gente faceva fatica ad arrivare a fine mese, ora mi accorgo che le famiglie fanno fatica ad arrivare a metà mese. Ci sono grossissime difficoltà anche tra gli anziani, che non ce la fanno più a sostenere le spese con l’unica entrata della pensione".