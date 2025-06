"Chiedo prezzi agevolati per i parcheggi"

Mirko Viroli, presidente del Campus universitario di Cesena, da quanto opera il Campus a Cesena?

"Da 36 anni. Il primo insediamento risale al 1989 con i corsi di laurea in Scienze dell’Informazione. Gli studenti del Campus di Cesena sono attualmente 5038"

Quanti sono gli alloggi per gli studenti messi a disposizione dall’Università?

"In tutto sono 264: 142 quelli gestiti da Serinar e 122 quelli gestiti da Ergo".

Questi alloggi sono però insufficienti per gli studenti fuori sede...

"Certamente questi 264 posti non sono posti che da soli possono pensare di risolvere il problema degli affitti a Cesena. Danno comunque una grossa mano".

Cosa serve per risolvere il problema degli alloggi?

"Serve un intervento esterno all’Università. C’è sicuramente un problema di capacità: è maggiore la domanda di case in affitto dell’offerta. A Cesena ci sono molti alloggi sfitti e sembra che non tutti abbiano intenzione di affittare".

Quanti e quali sono i corsi universitari a Cesena?

"Cesena è un Campus dell’Università di Bologna assieme a Rimini, Ravenna e Forlì. Abbiamo sei dipartimenti che sono attivi a Cesena con corsi di laurea. Abbiamo i corsi di Ingegneria e Scienze Informatiche, Psicologia, Elettronica, Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Architettura e Veterinaria, quest’ultima con sede a Cesenatico".

Quanti sono i docenti?

"Ci sono 237 docenti a Cesena. Il rapporto tra il numero di docenti e gli studenti è 1 a 22".

Anche per i professori c’è un problema di alloggi?

"In genere quelli che non sono di Cesena si spostano in autonomia con mezzi pubblici o privati, e non hanno problemi di alloggio. Sono tanti i pendolari".

Anche lei è professore universitario...

"Sono professore ordinario di sistemi per l’elaborazione dell’informazione presso il dipartimento di Informatica".

Tra i progetti futuri c’è l’apertura della nuova sede di Psicologia...

"Il trasferimento sarà nell’attuale sede dell’ex Arrigoni, dove si sposteranno gran parte degli studenti di psicologia. É un completamento importante per la vita del Campus, che si troverà concentrato sul sito attuale. Questo diventerà un po’ il centro universitario. Saremo pronti per aprire le porte agli studenti di Psicologia all’inizio dell’anno accademico 2026-2027, quindi a settembre del prossimo anno. Sarà un passo decisivo".

Ci saranno dei nuovi servizi?

"Ci sarà un parcheggio gratuito, e verrà realizzato un parco con nuove piantumazioni e un campo da basket che potranno usare gli studenti. Sarà un grande valore aggiunto".

Il problema del ’caro parcheggi’ tocca anche gli studenti universitari?

"Certo, nessuno è escluso. Ma auspico che l’Amministrazione comunale possa fornire tariffe agevolate per gli studenti".

Chi sono i soggetti a cui guarda il nostro Campus?

"Tutta la città, ma soprattutto le aziende interessate alla ricerca e che già collaborano anche per le iniziative didattiche, poi le istituzioni e, in generale l’intera comunità. Impegneremo per questo il meglio delle nostre risorse. L’Università non è soltanto un luogo dove si fa didattica e si formano i laureati, è anche un luogo dove si fa ricerca".