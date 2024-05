Tributo a mister Di Fabio

La stima e l’amicizia si misurano negli anni, quando i legami creati in campo si solidificano fuori. Francesco Di Fabio, nome noto nel panorama del calcio maschile, femminile, giovanile e a cinque del territorio, ne ha avuto una recentissima conferma in occasione del festeggiamento del suo cinquantesimo anniversario di matrimonio. Domenica, alla Conca Verde ha infatti ritrovato tanti ex calciatori che con lui hanno trascorso momenti importanti e che hanno voluto abbracciarlo nuovamente. Come dopo una vittoria.

Di Fabio ha disputato le giovanili nel settore giovanile del Cesena Calcio, venendo anche aggregato in prima squadra. Purtroppo gli infortuni lo hanno costretto ad abbandonare presto il calcio giocato (dopo parentesi tra C e D a Senigallia, Cervia e Savignano). E’ così diventato allenatore della giovanili, tra le altre, del Rumagna, del Cesena e del Forlì, dove è poi approdato in prima squadra. Ha conosciuto pure il mondo del calcio femminile e di quello a cinque, sia ai tempi della vecchia squadra nata a Cesena, sia in quelli della attuale Futsal.

l.r.