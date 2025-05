Incidente sulla Romea a Ravenna: morto un motociclista

Ravenna, 1 maggio 2025 – Incidente mortale sulla statale Romea a Ravenna con due moto coinvolte insieme ad una automobile, nei pressi dello svincolo della Dir. A perdere la vita un centauro di 67 anni, mentre la moglie che era con lui è rimasta ferita. E’ finito in ospedale ma non in gravi condizioni il giovane di 19 anni che era in sella all’altra moto coinvolta nello schianto.

Stando ai primi accertamenti pare che il ragazzo abbia urtato la moto della coppia in un tentativo di sorpasso. I due mezzi di grossa cilindrata viaggiavano in direzione da Ravenna verso Venezia. Subito dopo l’urto la vittima è finita nell’altra corsia, travolta poi dall’auto che sopraggiungeva. Non c’è stato scampo per lui, nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia per le indagini e i rilievi del caso.