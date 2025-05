Muore annegato nel fiume: 31enne stava festeggiando l’1 Maggio al parco

Pesaro, 1 maggio 2025 – Tragedia al Furlo. Un ragazzo di 31 anni di origine pakistana è annegato nel fiume Candigliano, dopo essersi immerso nei pressi del parco La Golena. Si trovava lì con amici per festeggiare il primo maggio e, dopo essere entrato in acqua, ad una profondità di circa due metri e mezzo, non è riuscito a rimanere a galla.

Ha chiesto aiuto ma poi è sprofondato e gli amici non sono più riusciti a individuarlo. L'allarme dalla spiaggia della Golena attorno alle 12:30 e le ricerche sono scattate immediatamente da parte della squadra di Cagli dei vigili del fuoco e del personale fluviale di Pesaro.

Sono arrivati anche due elicotteri da Bologna e da Arezzo e una squadra di sommozzatori da Bologna che, dopo alcune ore di ricerche attorno alle 15, hanno individuato e riportato in superficie il corpo senza vita del 31enne. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sul posto le pattuglie da Cagli, Urbino e Apecchio e il 118.

Il cordoglio del sindaco di Acqualagna

“Dispiace per questa fatalità. Esprimo cordoglio per la morte di questo giovane ragazzo. Sono episodi che dispiacciono, l’invito è quello di essere sempre attenti e guardinghi”. Queste le parole del sindaco di Acqualagna (Pesaro Urbino), Pierluigi Grassi.

Schianto mortale in A14

Sempre nel Pesarese, ma questa volta sull’A14 in direzione Cattolica, anche un incidente stradale. Un uomo di 72 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada. È morto sul colpo.