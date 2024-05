Oggi la finale con la Cremonese

Oggi la Primavera affronterà la Cremonese nella finale della Supercoppa. Riguardo alle altre squadre giovnaili del Cesena ince, nello scorso weekend l’Under 17 ha vinto l’amichevole contro il Bologna, l’Under 16 ha vinto 1-0 l’andata dei quarti di finale contro il Renate grazie a Scapoli e l’Under 15 ha perso l’andata degli ottavi contro la Pergolettese 2-1 (per i bianconeri gol di Favale). Infine successo in amichevole per l’Under 14 contro l’Accademia Rimini (7-0) e pareggio per l’Under 13 contro la Civitanovese.