Sitting volley, stagione da protagonisti. Tartaglione: "Stiamo crescendo in fretta"

La punta di diamante della stagione è stata la partecipazione alle finali del Campionato Promozionale Italiano – Rotary, al termine delle quali il Sitting Volley Club Cesena si è piazzato al nono posto Gold, su 23 formazioni che nei mesi scorsi sono state protagoniste della fase a gironi. Prima però c’è stato un intero anno sportivo ricco di soddisfazioni.

A stilare il bilancio complessivo è coach Monica Tartaglione: "Arrivare noni è un buon risultato per il percorso di rinnovamento che sta affrontando la squadra. Siamo arrivati secondi nel nostro girone di qualificazione, perdendo una sola gara in tutto il campionato, al tiebreak contro il Lazio Sitting Volley".

Il weekend delle finali nazionali ha visto Cesena affrontare il primo turno contro l’attrezzata Alta Resa Pordenone, che si è fatta valere 2-1. Essendo una formula a eliminazione diretta, a Cesena non è rimasto che competere per il piazzamento 9°/12° posto: "Gara 2 – prosegue Tartaglione – l’abbiamo giocata contro Nola Young, squadra molto interessante, e abbiamo vinto 2-1 al termine di una gara punto a punto. Domenica la nostra ‘finalina’ era contro Modena Volley: ci avevano già battuto alla finalissima del Campionato Regionale dello scorso novembre: volevamo la rivincita, siamo entrati subito in partita e abbiamo vinto, sempre al tiebreak, giocando benissimo".

La stagione del Sitting Volley Club Cesena è iniziata a ottobre: "La nostra squadra è un gruppo in cui i giovani si amalgamano ai senior. I primi stanno crescendo e maturando, i secondi sanno vestire i panni di chi deve guidare i compagni nei momenti più delicati". Questo piazzamento è un grande successo se calato nel rinnovamento che la formazione sta compiendo: "Dobbiamo lavorare tanto, il livello tecnico in Italia del Sitting Volley è sempre più alto e noi vogliamo toglierci soddisfazioni da medaglia presto. Grazie al Volley Club Cesena, che crede nel progetto da dieci anni e a tutti i volontari che hanno aiutato a organizzare weekend il weekedn delle finali a Cesena. In prima fila c’erano Aido Savio-Rubicone, Croce Rossa Italiana Forlimpopoli-Bertinoro, gli studenti del Macrelli Cesena, il Comitato Fipav Romagna Uno, il Comune di Cesena e il Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna. Cesena per il secondo anno di fila è dunque stata la capitale del Sitting Volley italiano, con oltre 400 atleti schierati".

Il roster: Silvia Biguzzi, Simone Burzacchi, Mattia Canali, Sabrina Colaci, Francesca De Geronimo, Alessandro Di Muro, Giulia Farnedi, Giulia Gentili, Giada Martini, Simone Montanari, Roberta Pedrelli, Sandro Sirri, Andrea Valzania e Giorgio Andrea Zanaldi. All. Monica Tartaglione, vice William Brasina, team manager Daniele Isabettini.

Luca Ravaglia