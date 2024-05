Futsal, Jamicic saluta il gruppo

Sarà una Futsal molto rinnovata quella che la società sta iniziando ad allestire per difendere di nuovo la A2 Elite come è riuscito quest’anno. Diversi giocatori come il capocannoniere Gardelli (28 reti), Pieri e Montalti hanno richieste dalla categoria superiore, lo stesso per il tecnico Osimani che però ha scelto di rispettare il contratto che lo lega ancora a Cesena. Intanto come era nell’aria ha salutato un giocatore fondamentale per la Futsal il croato Antonio Jamicic che tornerà in patria per motivi di famiglia. Una defezione importante, Jamicic è un trascinatore, da quando è tornato in bianconero a dicembre è stato preziosissimo per la salvezza; ha tecnica, personalità e qualità. In cinque mesi, dopo che aveva salutato il bianconero l’estate scorsa, ha disputato 13 gare segnando 13 reti e distribuendo 6 assist, una sola sconfitta nelle ultime nove gare e playoff distanti un punto. "E’ stato un campionato duro – spiega - . La partita più bella quella che ha dato la salvezza contro la Sicurlube. Torno a casa, il primo obiettivo è quello di stare il più possibile con la famiglia".