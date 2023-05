"Giornata memorabile per tutta Savignano"

di Ermanno Pasolini

Anche se la pioggia ha rovinato un po’ la giornata del Giro d’Italia che ha visto la partenza della nona tappa, a cronometro, da piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone, il sindaco Filippo Giovannini, il vicesindaco e assessore allo sport Nicola Dellapasqua e le quattro assessore donne Natascia Bertozzi, Francesca Castagnoli, Sefora Fabbri e Stefania Morara, sono entusiasti e sono rimasti per tutta la giornata di domenica in Comune. Sindaco Giovannini un bilancio sulla giornata?

"E’ stata molto emozionante come capita quando ti prepari per lungo tempo per qualcosa di eccezionale e finalmente si compie".

Quale è stato il momento più bello?

"In pratica tutta la giornata è stata un momento unico che sarà difficile che si ripeta per Savignano sul Rubicone, anche se speriamo di riportare un’altra tappa nei prossimi anni nella nostra storica città". Cosa ha significato il Giro per Savignano?

"Sicuramente orgoglio per tutta la comunità. Abbiamo dimostrato che insieme possiamo raggiungere qualunque risultato. Inoltre mai un altro evento riuscirà come questo a fare conoscere Savignano sul Rubicone nel mondo anche grazie a ore di diretta Rai seguita da milioni di telespettatori che, anche a causa della pioggia, l’hanno seguita da casa anche se piazza Borghesi era gremita. Adesso possiamo ancora maggiormente dire di venire a Savignano e scoprire il nostro territorio, le bellezze storiche, paesaggistiche, culturali, musicali e gastronomiche. Sapremo accogliere tutti come solo un romagnolo sa fare".

Il ricordo più bello che porterà sempre nella mente e nel cuore?

"L’idea di unire due grandi dadi insieme e poi aspettare ogni ciclista in gara prima di salire sulla rampa farsi fare l’autografo con accanto il numero della maglia. E’ un ricordo unico che rimarrà come patrimonio di tutti della nostra comunità per quella che è stata giornata memorabile. Nei prossimi giorni lo faremo incorniciare e lo esporremo in Comune alla visione di tutti".