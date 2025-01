Giovannini, un sogno per due . In campo con Livio Neri e Faenza

Due club avversari sul campo, ma uniti nell’intento di far crescere al meglio un giovane cestista, mettendolo nelle condizioni di cimentarsi nel modo migliore e con più opportunità possibili nel mondo della pallacanestro. Sognando in grande, certo, ma soprattutto misurandosi in diversi ambienti, con allenatori e compagni di squadra diversi, nell’intento di vivere fino in fondo il mondo della pallacanestro.

La ‘Livio Neri’ Cesena e la Raggisolaris Faenza hanno raggiunto un accordo per il doppio utilizzo di Cornelio Giovannini, play/guardia di 170cm nato nel 2012, dotato di buona visione di gioco, palleggio e tiro anche dalla lunga distanza.

Prima che iniziasse il campionato under14 Silver con la propria squadra, il giovanissimo Giovannini aveva già vissuto diverse esperienze che hanno arricchito la sua formazione cestistica. Proveniente dal minibasket della Livio Neri, ha frequentato tutte le edizioni dell’Academy della società cesenate (camp di specializzazione), il Camp della Stella Azzurra Roma la scorsa estate, il Trofeo Coni con l’Emilia Romagna e i tornei nazionali ‘Palumbi’ e ‘Genovese’ di Bologna e Firenze già vestendo la maglia faentina.

Grazie a questa possibilità ora potrà allenarsi e giocare per entrambe le società scendendo in campo sia nel campionato già in corso con i nati nel 2011, sia nell’under 13 Gold con i parietà dei Raggisolaris Faenza.

"È una bellissima occasione per continuare la sua crescita - si legge nella nota diffusa dalla Livio Neri - come ragazzo e come atleta, in una società che sta ottenendo risultati incredibili grazie alla competenza del proprio staff e alla lungimiranza dei progetti tecnici. La Livio Neri è grata al presidente Cristian Fabbri per la proposta, oltre che orgogliosa di vedere un altro ragazzo proveniente dal proprio settore giovanile pronto per affrontare nuove sfide: Giovannini è il terzo in due anni dopo Castagnoli e Zaccarini e anche lui, ne siamo sicuri raccoglierà le soddisfazioni che merita".