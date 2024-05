"Nessuno soccorso: la guardia medica era senza carburante"

Cesena, 27 maggio 2024 – La guardia medica non interviene perché la vettura di servizio è senza carburante, l’ambulanza del 118 arriva dopo un’ora perché al momento non c’erano veicoli disponibili. E’ un quadro disperante della sanità pubblica e del soccorso quello che traccia un cittadino di Sogliano al Rubicone, Samuele Pisano, nella sua denuncia pubblica di un disservizio subìto il 24 maggio. "Quel giorno alle ore 20:05 ho chiamato la guardia medica in quanto mia moglie Rosangela era incosciente a terra svenuta – racconta – La guardia medica mi ha risposto che non poteva intervenire in quanto non aveva carburante nella vettura".

"Ho chiamato quindi il 118 – prosegue – per avere un’ambulanza spiegando la situazione all’operatore, ma nella prima chiamata alle ore 20:05 mi è stato risposto che non c’era disponibile nessuna ambulanza . Dopo circa mezzora dalla prima chiamata mi è stato risposto che sarebbe partita ambulanza da Santarcangelo di Romagna e mia moglie è giunta al pronto soccorso di Cesena esattamente alle ore 21.48 e quindi dalle ore 19.30 dopo 2 ore e 20 minuti". Pisano si riserva di presentare una denuncia, ma intanto chiede all’Ausl di verificare il caso dell’auto senza carburante. Su tutta la vicenda il cittadino chiede comunque un’indagine e conclude: "Chiedo inoltre come dovrei comportarmi se dovessi ritrovarmi in futuro in una situazione simile di risposta negativa ad intervenire da parte della guardia medica e ritardo di primo soccorso".