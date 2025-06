I liceali chiudono l’anno al padiglione delle fonti

La fonte del sapere ha fatto festa fluendo nella suggestiva area del padiglione delle fonti termali a Bagno di Romagna. Un evento pubblico, che si tiene ormai da 15 anni, alcuni giorni prima della fine di ogni anno scolastico. Un coinvolgente appuntamento organizzato grazie all’impegno del comitato genitori della sede staccata del liceo scientifico "Righi" di Bagno, di cui è direttrice Maria Grazia Corzani. Una festosa occasione nei confronti di quella scuola superiore d’Alto Savio, un evento che rappresenta anche propizia occasione per raccogliere fondi a sostegno dei progetti che porta avanti quella dinamica sede staccata del "Righi" di Cesena. Una serata durante la quale c’è, altresì, spazio per la consegna dei diplomi ai liceali maturi dell’anno precedente. Non è mancato l’affettuoso e caloroso saluto ai ragazzi che si apprestano a lasciare il proprio Liceo, dopo l’esame di maturità dei prossimi giorni. Il padiglione delle fonti è stato riempito da oltre 300 persone. Tra loro, il sindaco Enrico Spighi, l’assessore allo Sviluppo Turistico, Giovani e Sport, Mattia Lusini, l’assessora alla Cultura, Carla Para. Tra i partecipanti, ovviamente, la preside del liceo "Righi" di Cesena, Lorenza Prati, e la preside dell’Istituto comprensivo di Bagno, Daniela Corbi. Durante la serata, il Rotary Club Cesena Valle Savio, guidato dal presidente Alberto Bagnolini, ha consegnato una borsa di studio di 500 euro ad Anna Mariani, come migliore studentessa dell’anno 2025. Oltre che dal comitato genitori, la festa "Summer Time" è resa possibile anche grazie a tantissimi operatori economici del territorio, tra cui la Bcc di Sarsina e dai numerosi volontari.

gi.mo.